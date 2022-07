mini voiture parc de loisirs et publicité client célèbre JEAN RICHARD (mer de sable ERMENONVILLE ) fabrication de karting , et remorque tout genre

monteur ajusteur hydraulique et pneumatique fabrication de machine industrielle beaucoup de déplacement FRANCE et étranger

réparation de d' appareil de levage et de traction , banc essaie élingues , sangles et vérins jusqu'à 100 tonnes dépannage grue et engin de chantier clients célèbres , cirque d'hiver ( m BOUGLIONE père ) , ALEXIS GRUSS , SILVIA MONFORT

chauffage et climatisation industrielle 5 ans en poste à Roissy aéroport (air France) puis PARIS et région parisienne clients célèbres , madame SOLEIL , madame WINTER mère d' OPHELIE , LIONEL OVADIA ( chroniqueur hippique )

Ruffiac

canapé , ballades , beaucoup de bricolage , pêche à pied ( huitres et moules , etc ..... ) , pelouse ( 6000 m2 ) et voyages , informatique à cause de mes enfants