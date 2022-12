Daniel FREVILLE

Valenciennes

6 ans, un bagne, non, des profs super et respectable. Ce Lycée m'a laisser ma chance et pourtant parti de très loin, De 6eme Transition il m'ont accepté en CAP, et puis chance? Nouvelles possibilité d'intégrer une 2d spéciale pour le Bac. Merci particulier a Monsieur Ménisser, prof de Math, partir de 9 au premier trimestre et croire en moi pour arriver a 18.5 au bac.