Daniel TAVERNIER

Troupe Du 14 Juillet - Linas Une sacrée aventure avec beaucoup d'amis ! De la figuration à la mise en scène. Il s'agissait avant tout d'une équipe et non pas d'une personnalité, bien qu'il y ait eu des figures charismatiques Bravo à Bernard fidèle et présent depuis le début.

CHORALE JB COROT - Savigny sur orge Sans avoir jamais appris la musique, Gérard Boulanger, le chef de choeur, m'a tout de même accueilli. Et j'ai beaucoup appris en pratiquant les grands classiques, jusque deux opéras Louisa Miller de Verdi et Norma de Bellini sur les scènes mythiques parisiennes. Des oeuvres prestigieuses, des lieux dignes de celles-ci et des interprétations de qualité professionnelle. De bons souvenirs...

Choeur Roland De Lassus - La roche sur yon Un loisir, un plaisir, une détente, de l'amitié. Ah oui tant que j'y suis, de la musique, de la renaissance au baroque, avec quelques incurtions dans le romantisme du 19ème et le contemporain du 20ème.

Ivao-france - Paris Début de simulation de vol en 1990 puis sur le réseau depuis 2008. Que des passionnés du vol et du contrôle aérien aussi près du réel que possible et souvent mieux !