Sté Adal (Roiron) Forges Par Estampage - Estampeur P3..et fier de l'avoir été !! (Production)

Le chambon feugerolles

j'ai eu le privilège d'estamper de très grosses pièces , mais aussi de tès petites sur des Pilons "LASCO" ,de merveilleuses machines allemandes. Et lorsque l'usine a déposer le bilan je me suis recycler dans la fonction publique , et à force de formations de concours et beaucoup de persévérence,me voici aujourd'hui cadre hospitalier , mètier passionnant dont je suis très fier.