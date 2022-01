David GARBE

Responsable du développement technologique et commercial de CTP-Environnement. Développement des procédés de nettoyage en marche "NEUTRAMEX" et "DECAMEX" Projets conçus avec le CNRS UMR8522 (Lille), durée 3 ans

Cleanfire Ltd - Ingénieur chimiste (Technique)

Amsterdam

Etude et mise en oeuvre d'une technologie de réduction des couts de maintenance et rejets atmosphériques par injection de dérivés organo-métalliques dans les chaudières industrielles (Charbon, fuel lourd et ordures ménagères)