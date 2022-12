David HOARAU

école Ferdinand Buisson - Begles 'est ici que j'ai decouvert la vie en societe sans papa mama ; pour la premiere fois de mon existance je quittais le cocon familial.

Ecole Primaire (Daignac) - Daignac c'est une periode charniere dans ma vie, car c'est ici que j'ai acquis les bases sur lesquelles je batie ma vie aujourd'hui; a tout les enfants de france et de navarre je vous souhaite a tous de trouver votre m JOUCLARD (mon instit a l'epoque et grand artisan de ce que je suis aujourd'hui : un homme bien dans sa tete et equilibre)

Lycée Max Linder - Autre (Voie générale) - Libourne la plus belle periode dans mon cycle scolaire; le passage d'un monde d'insousciance a celui des adultes: les choix d'avenir et les amities indeffectibles meme si la distance et le temps peuvent etre succede par l'oublie, les souvenirs restent....