David JACQUEMET

Metz

Formation scientifique : 210 H ; Formation technologique (ingénierie mécanique et conception de produits, production, méthodes, électricité-électronique et automatisme) : 360 H ; Formation générale et managériale (expression-communication, langues étrangères, management) : 210 H ; Travaux de synthèse et projet : 180 H ; Stage : 10 semaines minimum.