CPA (classe de préapprentissage) et CPPN (classe pré-professionnelle de niveau)

Diplôme d'Université : Le praticien face à l'alcool et aux drogues (DU 3e cycle). Département de Toxicologie.

Paris

Université Pierre et Marie-Curie (UCPM). Diplôme d'Université : La psychose, le polyhandicap de l'enfant et la famille (DU 3e cycle). Département de Psychologie-médicale et Psychiatrie.