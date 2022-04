David SOULAT

Secour Populaire - Plateau repas, déménagement, collecte etc... (Autre)

Arpajon

J'y suis depuis 1989, je proposais mon aide, une fois par An jusqu'à 1998. Depuis 2005 je m'investis énormément, non pas pour faire mon bonheur en me rassurant sur le malheur des autres, mais juste parce que j'aime çà, se sentir utile est se qui y a de plus beau sur cette putain de terre individuelle et bien sur:"égoïste".