après avoir débuté à jouer au ping-pong à la mjc avec mon ami jean claude Brubion,nous avons rejoint le bon foyer club de tennis de table,puis avec jean-paul Delacroix,jean claude Brubion nous avons cree un club au sein de la mjc de Bolbec au début des années 70 avant de rejoindre la mjc de Trouville avec les frères Cabot,bruno Leroy et son père,sylvain Dambry...quelques années plus tard

j'ai couru 3 fois cette belle épreuve sportive entre 2 saisons de foot dans les années 80,c'est aussi une grande et belle animation de la ville de bolbec début septembre , j'en ai été le président de 2001 à 2008 aux cotés de pierre ferric,michel bellefontaine,michel tesson,pierre maletras,benoit catelain,roland lapert et tous les autres

Maromme

Je suis rentré au comité directeur de ce club de l'élite du badminton français par sympathie pour Stéphane et Maxime Renault et pour aider le club a être mieux connu des collectivités,des médias et plus largement des gens...ce sport en plein développement est si peu médiatisé,si loin du show-biz malgré une pratique sportive de haut-niveau...celà m'a amené à collaborer avec presse,radios,télés