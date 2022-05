Diane LABROSSE

2nde2 puis 1èreS2 et enfin TS3. Un bon souvenir des professeurs et des élèves dont j'ai gardé quelques ami(e)s.

Lyon

En tant qu'étudiant de médecine de 6ème année, pas grand chose à dire sur les stages le matin, les cours, l'apprentissage de longues heures devant son bureau ( w-e et parfois vacances compris ) plus les conférences de préparation à l'internat. Un vrai bonheur!