Diane STELLA

EUVOXA SERVICES - Analyste d'exploitation (Production)

Orvault

Contrôles et exploitation des traitements interactifs jour & nuit (18 filiales / 6 pays) Assistance utilisateurs 2e niveau / Analyse et résolution des incidents de 1er et 2e niveaux. Restaurations fichiers et bases de données. Modifications JCL. Contrôles et interventions sur systèmes et réseaux. Relations permanentes techniques avec 18 services commerciaux. Mises en place et suivis tableaux