Employé principal. fonction principale : comptabilité générale et prêts sociaux.

CERGY

Chef Comptable. mon service comprenait 10 employés et comportait 3 sections : 1° Comptabilité générale + clôture exercice comptable 2° Mandatements (paiements des factures de la Caisse d'Epargne) 3° Caisse des Dépôts et Consignations. Elu membre du Conseil d'Orientation et de Surveillance de la Caisse d'Epargne (candidat libre), j'ai exercé mon mandat pendant 2 ans.