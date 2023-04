Triumph Lingerie - Employée (Autre)

Strasbourg

J'assemblais à la chaîne les bonnets des soutifs dans sous une verrière, il faisait très chaud, nous avions des monitrices, de vrais peaux de vache, on pouvait pas lever la tête de notre machine, sinon nous avions des croix, et elles étaient retirées de notre rendement (paye). super ambiance, bon souvenirs, il y avait un collègue, qui me chantait "ne te maries pas" je me rappelle plus son prénom.