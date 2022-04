Bourges

Je suis alle m'inscrire au tir a l'arc, j ai pas trouvé, je me suis inscrit au Hand, une bande de pote, Champion du Cher a plusieurs reprises, coupe égalemnt, Coupe du centre,1/8 de finale challenge Garçonnet ou Falcony et début en équipe première avec du temps passé sur le banc de touche entre 50 et 55 minutes