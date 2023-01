Saint cloud

FÉVRIER/JUIN 1971... RENVOYÉS APRÈS AVOIR VOULU UN LYCÉE PLUS VIVANT,PLUS HUMAIN...4 mois grève TOTALE(merci les potes),pour réintégrer 2 CAMARADES ET MOI...Les flics me passent à tabac : bahut occupé... On nous réintègre fin juin...150 renvoyés à la rentrée!!! Théâtre en anglais,en français"la guerre de Troie..."(avec Huppert),MUSIQUE CREA.rue,métro,concerts sauvages,festivals,etc