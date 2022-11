Dominique DEVIGNE

CELSA - Employée administrative (Administratif) - Neuilly sur seine En charge de la taxe d’apprentissage : mise en place de la campagne, traitement des versements, statistiques Réalisation de la revue de presse annuelle et mensuelle. Organisation d’évènements (journées portes ouvertes, remise de médailles de la légion d’honneur) et des vœux. Lancement du nouveau site Internet de l’Association des anciens élèves et mise à jour par le biais d’un back office...

Pc30 - Employée administrative (Administratif) - Paris Décembre 2005 - 12 Octobre 2006 PC30 Paris, 75002 Responsable Back Office et Assistante RH, en CDI · Management de chargées de clientèle (7) · Gestion des relations avec le centre d’appels - Gestion des contraintes opérationnelles · Ressources Humaines : Recrutement, Gestion des présences du personnel, traitement des notes de frais, Aide à la paie

Exodis - Assistante de direction (Direction générale) - Baie mahault Ressources Humaines : recrutement (tri de CV, contact des candidats, mise en ligne d’offre), contrats, DUE Commercial : Recherche d’appels d’offre et gestion administrative de ceux-ci. Gestion du parc automobile.

Groupimo - Assistante Polyvalente (Administratif) - Baie mahault · Gestion du quotidien : Accueil physique et téléphonique, tri du courrier, saisie informatique, gestion des fournitures · Suivi des dossiers clients (notaires, ventes, location, prêt ) ; Rédaction : de baux, compromis de vente, mandats · Assistante de la Responsable Guadeloupe : relance service comptabilité, remise en banque, gestion de reporting

Marché De L'immobilier - Assistante Commerciale (Administratif) - Baie mahault · Gestion du quotidien : Accueil physique et téléphonique, tri du courrier, saisie informatique, gestion des fournitures · Suivi des dossiers clients (notaires, ventes, location, prêt ) ; Rédaction : de baux, compromis de vente, mandats · Assistante de la Responsable Guadeloupe : relance service comptabilité, remise en banque, gestion de reporting

GUADIM - Assistante Commerciale et Syndic (Commercial) - Baie mahault · Suivi des dossiers transaction (relance notaire et information client) ; Rédaction des baux et compromis de vente · Gestion administrative des mandats et tenue du registre · Comptabilité courante du service syndic · Préparation Assemblées Générales des copropriétés

BDAF - Assistante Recrutement (Ressources humaines) - Baie mahault Gestion des Auxiliaires de Vacances : recrutement, constitution du dossier, établissement contrats, DUE, habilitation Assistanat de la Chargée de recrutement (contacts des Agences d’Intérim, recherche de candidats, contacts des candidats, cahier des entrées sorties ), de la chargée de formation et de la DRH.

CELSA - Responsable du fichier entreprises (Administratif) - Neuilly sur seine En charge de la taxe d’apprentissage : mise en place de la campagne, traitement des versements, statistiques Mise à jour et optimisation de la base de données entreprises - Réalisation de la revue de presse trimestrielle.

GHI - Assistante Commerciale Immobiliere (Autre) - Saint françois Gestion et mise à jour des biens à la location et la vente - Entrées de nouveaux mandats – présentation des biens aux clients · Suivi des dossiers clients (notaires, ventes, location, prêt ) ; Rédaction : compromis de vente, mandats · Assistante de la Responsable Administrative et Commerciale

Gifi Biscarrosse - Inventoriste (Commercial) - Biscarrosse

Tom D'aqui - Ouvrière Agricole (Production) - Parentis en born