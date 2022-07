Ecole sympa mais pas trop, époque Labellue Lesturgeon Naon, la rue à côté ça craignait ... la cantine était pas bonne... je venais de province et arrivait en mai 68 à Paris, ça vous remue un peu ... on m'a fait sauter la 10ème, trop fort je savais lire à mon arrivée en CP... c'est après que ça se gâtera ! 😅

Mes meilleures années à Buffon, des profs géniaux (Vian, Pellegri ...), des copains sympa (Nicolas mon pote à coté de moi sur une des photos, Eric dMd'AdeB je n'en dirai pas + il est connu aujourd'hui, des bons copains). Et Yann, le fils du prof de français, qui me fait danser le french cancan au débotté pour remplacer un autre élève malade au dernier moment ... Ma mère s'en souvient encore de ma

Paris

Dur dur Louis le Grand avec mon an d'avance face à des "copains" conscients de leur supériorité intellectuelle. Me souvient de Slupowski que j'ai voulu affronter aux échecs, hé bin échec et mat en 2 coups, le coup du berger moi on m'avait jamais prévenu ! dégouté j'ai même pas tenté de prendre ma revanche ... 😂 Bon enfin j'ai eu mon bac C en gardant mon année d'avance ...