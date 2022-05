LE MEDITERRANEE PLAGE - Vias

SOFITEL - Cannes Dominant le vieux port, le Sofitel Méditerranée, luxueux hôtel 4 étoiles, est idéal pour les séjours loisir, voyages d affaire, ou séminaires. Il est situé à 800m de la Croisette et du Palais des Festivals.

Torre Macauda - Agrigente Magnifique complexe avec mer et piscine situé à SCIACCA. Petite ville aux alentours très sympathique.

HOTEL DISNEYLAND - Serris Aux portes du Parc Disneyland et le surplombant cet hôtel est situé aux portes du Parc Disneyland® et à 3 minutes à pied seulement du Parc Walt Disney Studios® et de Disney® Village.

Novotel Tower Bridge - Londres Vue imprenable sur la Tour de Londres : cet hôtel est parfaitement situé pour découvrir l'est et le nord de la ville. Au programme : marchés couverts ou en plein air, ambiance Wall Street de la City et découverte des bords de la Tamise.

NEWPORT BEACHSIDE - Miami

Helmsley Sandcastle - Sarasota Hotel à la situation idéale sur Longboat Key : lido au large de la côte sud-ouest de Floride, principalement résidentiel.

HANDLERY HOTEL ET RESORT - San diego Le Handlery Hotel & Resort est situé en plein coeur de la plus belle ville des Etats-Unis. Il se trouve à quelques minutes à peine du Zoo de San Diego renommé dans le monde entier, de « Sea World », de la vieille ville, du stade San Diego Padres et du quartier historique encore illuminé par des réverbères à gaz. Sans parler des merveilleuses plages de sable fin toutes proches

RAMADA INN HOLLYWOOD NEAR UNIVERSAL STUDIOS - Los angeles Des collines aux trottoirs, les stars sont partout à Hollywood. La majorité de la production télévisée et cinématographique a lieu à Burbank de nos jours, mais Hollywood a su préserver son image mystique. Elle rend hommage à son élite via les étoiles du Walk of Fame et les empreintes de mains dans le ciment du Grauman's Chinese Theatre.

New York New York - Las vegas Le New York - New York est un hôtel-casino de Las Vegas comportant 2024 chambres. Il est situé entre le Monte Carlo et l'Excalibur et en face du MGM Grand, dans la partie sud du Strip.

Wyndham Palm Springs - Palm springs Situé à seulement trois blocks de l'avenue de mode Palm Canyon Drive et directement relié à Palm Springs Convention Center, le Wyndham Palm Springs Hotel, est l'endroit parfait pour vacanciers ou hommes d'affaires. Il a longtemps été renommé comme un des premiers hôtels de la région, avec les chambres et les services les plus raffinés.

Mariott Disneyland - Anaheim Magnifique hôtel situé sur les terres de DISNEYLAND. Sur cette côte, on peut également prendre le soleil sur la promenade de Newport Beach et sa jetée ancienne.

Crowne Plaza Hamilton - Washington dc Situé à 4 pâtés de maisons seulement du nouveau centre de congrès de Washington, à 5 pâtés de maisons de la Maison Blanche et à quelques minutes des célèbres musées et monuments nationaux de Washington DC, l'hôtel Hamilton Crowne Plaza est une destination de tout premier choix : Un bijou d'architecture des années 20 entièrement restauré.

Skyline Hotel - New york Cet hôtel de Manhattan entouré de studios d'enregistrement et de télévision est situé sur 10th Avenue, dans le quartier tranquille de Clinton (anciennement nommé Hell's Kitchen), où le film West Side Story fut tourné

Sofitel - Bruges Aménagé dans un monastère du 17ème siècle, le Sofitel Bruges se trouve dans le centre historique de Bruges, à 16 kilomètres de la côte. La rue la plus commerçante de la ville ne se trouve qu'à 200 mètres de marche, tandis que la place du Marché est à tout juste un kilomètre de l'hôtel.

Inn At The Peachtrees Hotel - Atlanta

Pigeon Forge Econo Lodge Riverside - Pigeon

RADISSON HOTEL - Memphis

RADISSON SUITE HOTEL - Houston

DOUBLE TREE HOTEL - Nashville

CHATEAU SONESTA - New orleans Hotel typique au coeur du quartier français . Ce secteur de 85 rues héberge les bars bruyants de Bourbon Street là où le jazz est musique locale, mais aussi les antiquaires huppés de Royal Street.

CATALONIA BAVARO - Punta cana le Catalonia Bavaro propose un large éventail de prestations et d'activités en formule all inclusive, dans un beau jardin tropical. Il est idéalement situé sur la belle plage de Cabeza de Toro au sud de la zone touristique de Punta Cana

AMERISUITES MEDFORD - Boston The Hyatt Place Boston/Medford offre un service de confort et de qualité.

ATLANTIS - Nassau Atlantis Paradise Island est un gigantesque club de vacances composé principalement d'un parc aquatique, un casino et un hotel luxueux. Il se situe sur l'île de Paradise Island, aux Bahamas.

CARIBE RESORT - Orlando Situé sur un domaine de plus de 18 hectares de palmiers seigneuriaux et de bougainvilles parfumées, l'hôtel Caribe Royale Orlando est situé à quelques minutes de Disney World d'Orlando, des studios Disney-MGM, des studios Universal et de Seaworld.

Marriott Niagara Falls Fallsview Hotel & Spa - Niagara falls Cet hôtel de standing est relié au casino Fallsview par une passerelle, est à 100 mètres du bord des chutes Niagara et se situe à un kilomètre de Maid of the Mist (excursions en bateau) et du quartier des divertissements de Clifton Hill.

Sheraton Bal Harbour Beach Resort - Miami Placé entre Miami Beach et Ft. Lauderdale, le Sheraton Bal Harbour Beach Resort se trouve sur 10 acres de jardins tropicaux et de plages de sable. Les commerces de Bal Harbour, la Parrott Jungle, le hall Aventura et Dania Jai Alai sont certaines des attractions aux alentours. Des boutiques célèbres, commerces, et cafés dans de beaux jardins se trouvent à proximité

Chateau Royal Hotel Suites - Montréal Hôtel suite situé en plein coeur du quartier shopping de Montreal, près du quartier chinois. Etablissement très propre et ultra chouette.

KANTENAH PALLADIUM - Playa del carmen L'hôtel est situé dans la petite ville balnéaire d'Akumal au large de la plage de Kantenah, au nord, où la côte est dessinée en parallèle à un récif corallien protégé. Pendant les nuits d'été, des tortues marines viennent déposer leurs œufs sur les plages de sable fin à la lumière de la lune.

ORIENT HOTEL - Xian Hôtel situé dans le quartier culturel de Xian. Il possède un bar panoramique rotatif donnant un vue magnifique sur la ville.

HOTEL ZHONGYA - Shanghai Etablissement situé près de la gare et avec accès facile pour le centre ville. Très convivial.

GUILIN OSMANTHUS HOTEL - Guilin Hôtel situé sur la rivière Taochuajiang au coeur de la ville de Guilin. Idéalement placé pour le shopping et non loin de Elephant Trunk Hill

JIANGUO HOTEL - Pekin Bel hôtel 4 étoiles situé sur le côté sud de la Chang an Avenue à 3 km du square Tiananmen et de la City Interdite.

Le Samara - Bodrum Avec des équipements très complets et une agréable situation au coeur d'un vaste parc en bord de mer : le Samara possède tous les atouts d'un établissement d'excellent standing.

Hilton Sharm Dreams Resort - Sharm el sheikh L'hôtel est situé sur la Peace Road à quelques minutes de marche du centre touristique de Naama Bay. Complexe hotelier sympa

INTERCONTINENTAL HOTEL ET CASINO - Hurghada Au pied de la Mer Rouge, l'Intercontinental peut se targuer d'offrir farniente et activités de tous genres dans un cadre à taille humaine, élégant et luxueux sans prétention excessive.

Hilton Pyramide Golf Resort - Le caire Ce fabuleux resort situé à proximité des pyramides de Gizeh, nous réserve un accueil à la hauteur de son standing. Tout est pensé pour notre confort. Pour les loisirs, le parcours de golf des Pyramides, un des plus difficiles d'Egypte. Magnifique parc de verdure.

HOTEL IVALO - Ivalo Construit sur les rives de la rivière Ivalojoki (fréquentée jadis par les chercheurs d’or), à un kilomètre du centre d’Ivalo, l’hôtel possède bar, pub, restaurant avec ambiance musicale qui propose une cuisine internationale et traditionnelle, salon avec cheminée, piscine, saunas finlandais, salle de jeux pour enfants.

LE CRILLON - Paris L'Hôtel de Crillon, à Paris, est un des plus anciens et des plus luxueux palaces au monde. Il est situé aux pieds des Champs-Elysées au numéro 10 au nord de la place de la Concorde. Cet hôtel 4 étoiles-luxe avec ses 147 chambres et ses 44 suites occupe l'un des deux bâtiments de pierre identiques divisés par la rue Royale, qui furent construits en 1758 par l'architecte Louis-François Trouard

HOTEL COLOSSEO - Rust Magnifique complexe respirant le charme italien. Hôtel **** Superior original construit dans le style de la Rome antique. On se croirait en Italie....

HILTON HAWAIIN - Big island L'hôtel Hilton Hawaiian Village® Beach Resort & Spa est le seul véritable complexe d'Honolulu, à proposer un parfait mélange d'hébergements d'exception et d'hospitalité typiquement hawaiienne, le tout sur neuf hectares en bord de mer. Imaginez la plus grande étendue de sable blanc de Waikiki, un lagon paisible en bord de mer, des jardins tropicaux luxuriants avec faune et flore d'exception

HILTON WAIKOLOA VILLAGE - Honolulu Sur la côte ensoleillée s'étirant sur 14 kilomètres, connue sous le nom de Kohala Coast, Hilton propose le nec plus ultra en matière de complexe de luxe : l'hôtel Hilton Waikoloa Village®. Il n'existe aucun hôtel comparable à Hawaii. Ce complexe s'étendant sur 25 hectares

LE RITZ - Paris L'hôtel Ritz Paris est un hôtel situé au 15 place Vendôme dans le premier arrondissement de Paris. Signe de Prestige et d'excellence le Ritz connait aujourd'hui une réputation mondiale.

LE BOULEVARD - Venise Situé juste à côté des eaux cristallines et de la charmante plage du Lido, l'Hotel Le Boulevard propose des équipements de qualité et un hébergement confortable. Emplacement idéal pour vous faire profiter de la mer Adriatique entre deux visites dans le centre historique de Venise.

NCL CROISIERES - Acapulco Voyager sur le Norvegian Sun avec pour départ SAN FRANCISCO et escales Mazatlan, Acapulco, Cabo San Luca et Puerta Vallarta. Que du bonheur !

Golden Nuggets - Las vegas Le Golden Nugget est un hôtel-casino situé dans le downtown de Las Vegas. Il est en face du Binion's Horseshoe et entre le Golden Gate Casino et le Four Queens sur Fremont Street Experience. Le propriétaire de l'hotel est Landry's. L'hotel propose 1907 chambres et dispose de plusieurs restaurants (The Buffet, Lillie's Noodle House, Vic & Anthony's, Carson Street Cafe, Starbucks).

QUALITY SUITES MILLABRAE - San francisco

LE CARLTON - Cannes Hôtel-palace dont la façade est revêtue d'un enduit bicolore en fausse pierre, avec un décor moulé en ciment. Il se situe sur la croisette.

NOVOTEL MANHATAN - New york

TRUMP INTERNATIONAL - Miami