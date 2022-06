Elodie PEREZ

de la maternelle au cm2, j'ai fait partie de l'équipe de foot, juste 2 filles dans l'équipe, sandra François et moi. Et mon maître de cm1 cm2 Mr BERTHELIN je l'ai revu il habite à Luc sur mer et il m'a même reconnu 20 ans après!

Caen

Pleins d'amis dans ce collège et certain d'entre eux que j'ai revu récemment et un qui m'a vraiment plus troublé que les autres, il se reconnaitra je pense...