Emmanuel THIEBAUT

Transports & Déménagements Rollin - Analyste programmeur. (Informatique) - Toul Stage 2ème année I.U.T. Informatique de gestion prolongé d'un mois pour finir le projet. Développeur d'un logiciel de gestion du parc des véhicules et des primes des chauffeurs.

Atelier 4 Reliure - Ouvrier (Production) - Nancy Intérimaire en attendant de faire mon service national

Clement Reliure - Ouvrier (Production) - Nancy Intérimaire en attendant de faire mon service national

Creai Lorraine - Analyste programmeur. (Informatique) - Nancy Objecteur de conscience : Développeur de logiciels de gestion, de facturation et de traitements statistiques. Formateur à l’utilisation de divers logiciels. Installation, dépannage et maintenance matérielle et logicielle des PC.

Allibert Saint-michel Sur Meurthe - Ouvrier (Production) - Saint michel sur meurthe Intérimaire entre 2 boulots informatiques

ALLIBERT - Ouvrier (Production) - La petite raon Intérimaire entre 2 boulots informatiques

DUPLICATION FRANCE - Directeur des ressources informatique. (Informatique) - Sainte marguerite Administrateur réseaux Novell Netware et de de bases de données Ingres sur HP.9000. Formateur à l’utilisation de divers logiciels. Installation, dépannage et maintenance matérielle et logicielle du parc de PC.

CLAMIC - Technicien (Informatique) - Nancy Administrateur bases de données Informix, Installation, dépannage et maintenance matérielle et logicielle en clientèle, Hot-Liner, Développeur de logiciels de gestion de sécurité. Formateur à l’utilisation de divers logiciels.

Rectorat Nancy-metz - Administrateur réseau novell. (Informatique) - Nancy Du 0206/97 au 31/08/2002 : DEEP (service Stats) du 01/09/2002 au 31/08/2008 : SAIO ( information et orientation). Développeur de logiciels : gestion, traitements stats, Webmaster,.formateur à l’utilisation des logiciels, Administrateur réseaux Novell Netware, Installation, dépannage et maintenance matérielle et logicielle des PC et serveurs

Medilor - Formateur et technicien (second boulot en CDD) (Informatique) - Nancy Formateur informatique : Windows, Pack Office et divers logiciels dentaire (Julie, Visiodent,...) ainsi que montage et dépannage de micro-ordinateurs.

Presidence De L''universite Henri Poincare - Dépanneur. (Informatique) - Nancy Informaticien de proximité : assistance aux utilisateurs

