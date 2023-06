Pierre MELQUIOT

RECYCONSULT - Rédacteur en chef (Direction générale)

Lyon

Gérant et fonction de rédacteur en chef. Gestion de portail-environnement.com. Ecriture et edition de quelques ouvrages comme les " 1001 mots de l’environnement et du développement durable". Création et mise en’pratique des premiers modules de e-learning français : plus de 3000 apprenants formés en mixte présentiel/distancielle hors Europe.