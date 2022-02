Eric CHASSIGNET

Snecma - Technicien Supérieur Etudes - Expertises (Technique)

MOISSY CRAMAYEL

Entré à SNECMA en 1982, j'ai changé de poste environ tous les 4 à 5 ans, de la Qualité au BE en passant par les bancs d'essais, moteurs civils mais surtout militaires. J'ai passé 16 années dans mon poste actuel car il me plaît. Aux expertises, nous voyons tout ce qui est cassé en développement ou en utilisation ! Nous participons aux améliorations des moteurs, actuels et à venir.