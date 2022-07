Eric CREPIN

ECOLE COMMUNALE - Belleville sur meuse Maternelle puis CP, CE1 (et mai 68, pendant les grèves, on a fait du "parachutisme", du grenier des mes copains les PROTs (hello Claude) on sautait dans les bottes de foins) ... j'étais petit et je ne me souviens pas de grand chose, que des images fugaces ... mais pleins ;-)

Ecole Emile Moselly (Toul) - Toul La rentrée le 8 septembre 1969, j'étais à Toul depuis 8 heures et c'était le jour de mon anniversaire (pas content d'être là) poutant je garde de la cours de récré un souvenir intemporel sous la forme d'un petit caillou, qui est toujours planté dans la paume de ma main gauche après un gadin ;-)

Collège Amiral De Rigny - Toul 5 années dont 2 troisième ; avec mon bizutage en 5ème trouvez l'erreur ;-( De bons moments, dont j'ai un peu de mal à me souvenir, mais cela a été le passage de l'enfance à l'adolescence, et aussi les premiers émois muets dans un premier temps et puis moins muets, on prends de l'assurance ... des souvenirs plus précis : Annick, Edith, Marie Anne, Isabelle et surtout Pascale.

Lycée Louis Majorelle - Toul Elève de seconde (2 fois) puis de première D (S option SVT), virée en fin de cette année par le conseil de classe avec "non autorisé à doubler" (synonyme de vie active) sous la présidence de Mademoiselle DUVAL ... que j'ai retrouvé en septembre 1989 comme proviseur du lycée CHOPIN de Nancy, alors que je venais d'y être nommé "professeur d'informatique", après avoir réussi le concours la première f

DOCTRINE CHRETIENNE - Toul Après avoir été viré du lycée Majorelle, parce que mes profs de cette époque pensaient que je n'aurai pas le bac, et qu'il fallait préserver les résultats. J'ai eu, après passage devant un psy scolaire, qui m'a trouvé apte à aller passer le bac, le plaisir de passer une super année à la doc (sauf le père cent) et d'obtenir mon bac du premier coup (lalalère les profs de Majorelle ;-) Un encourage

Collège Robert Aubry - Ligny en barrois J'étais surveillant pendant ces 3 années et donc étudiant ... à la recherche de ma voie !-)

Iut Nancy Charlemagne (Nancy Ii) - Nancy Auditeur en formation professionnelle dans le cadre d'un partenariat CNAM-CUCES et IUT. J'ai effectué : 2 année (86-87 et 87-88) en cours du soir puis une année en temps plein (AETP-PST 88-89) pour obtenir un DUT Informatique.

Lycée Frédéric Chopin - Enseignant (BTS) - Nancy Je cherche du boulot, le premier qui m'en propose, je suis OK ! C'est Denis GALLOT (coucou Josette) je leur suis redevable à vie. J'ai eu une premièe année d'enseignement super riche et flipante : seconde, première et terminale en option informatique (ca n'exite plus), et puis la maternité d'Eve Marie et mon entrée chaotique en BTS IG (ca fait du bien quand çà fini)... et aussi Christine ... ;)

Chopin - Bts Informatique De Gestion - Professeur d'informatique (Informatique) - Nancy Début et fin de ma carrière à l'éducation nationale. J'ai adoré super période !

Lycée Louis Pergaud - Enseignant (BTS) - Besancon Pas que des bons souvenirs, je suis titulaire, je ne suis pas le bienvenu en BTS IG il faudra 3 ans pour que j'y ai une place, mais plein de super étudiants dont certains sont des amis (coucou steph) et quelques collègues qui sont devenus des amis (coucou Marie Jeanne et JJ)

Bts Lycée Robert Schuman - Enseignant (Informatique) - Metz Le retour dans l'académie est passé par Metz, et j'y ai rencontré des personnes intéressante.

Lycée Robert Schuman - Enseignant (BTS) - Metz De retour dans l'académie de Nancy Metz, je pensais aller à Bar le duc, me voilà à Metz, l'austérité mosellane d'Alain S le maître des clés (aujourd'hui ;). Période très riche professionellement, à la fois en BTS (étudiants et ma Sophie), je collabore avec Christian PETITCOLAS (IGEN) puis Alain RENARD (IPR) 11 ans de webmastering académique la formation continue des profs et surtout Christelle ...

Lycée Frédéric Chopin - Enseignant (BTS) - Nancy Je retouve ma famille (Denis, Eve marie, les Martine) et le poison (tout ne peut pas être parfait). Nouvel investissement professionnel d'autant plus acharné que je vais travailler à pied ... je suis bien ; alors la débilité des concepteurs de programmes (comme GSI), je m'en fous, je fais le taf pour les élèves avec mes collègues et mon site pédagogique prends son essor (eric crepin sur google).