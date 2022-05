Eric FESSARD

Lyondellbasell (Anciennement Shell) - Chef de quart en logistique pétrochimie (Technique)

Berre l'etang

Stockage et transfert de LPG et autres produits dérivés du raffinage et de la chimie vers les unités de fabrication. Réception / Expédition de la plupart des produits de et vers des Navires de 3000 à 8000 T.