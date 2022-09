Eric JOUAN

Paris

Aspirant, Service d'Imagerie Médicale - Après un mois de "Classes" à Libourne durant le mois d'Août 1985, logé "chez l'habitant" à St Emilion (vins rouges et macarons à profusion) - Stage intensif et oh combien fructueux d'apprentissage dans les murs prestigieux de l'HIA du Val de Grâce. - Avec des Gradés qui ont su me communiquer leur passion et leur rigueur.