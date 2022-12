Rank Xerox (Xerox) - Direction des comptes nationaux (Commercial) - PARIS Responsable intégration vente Responsable call center Direction des comptes nationaux

METAVIDEOTEX - Ingénieur d'affaires (Commercial) - Creteil Directeur d’Affaires Grands Comptes Privés (soft de visites médicales, enquête épidémiologique, bornes interactives, soft vidéotex, terminaux points de ventes, système de saisies on line)

VINCO - Directeur Business Unit (Direction générale) - Nanterre DIRECTEUR BUSINESS UNIT ÎLE - DE - FRANCE – Membre du COMEX – Rattaché au DG – Equipe de 65 collaborateurs Redéploiement industriel et commercial,

AXIME - Directeur d'Affaire (Commercial) - Paris  Elaboration et commercialisation des offres CRM, pilotage du choix de la plate forme CRM, des offres d’infogérance (flux financier, Production bancaire).

KOBA - Directeur du Marché de la donnée (Commercial) - Chilly mazarin Directeur du marché de la donnée (Traitement Informatique de l’Adresse) Structuration et déploiement de l’offre en infogérance applicative (banques, assurances, VPC (JM Bruneau, 3 Suisses, Manutan, )),  Développement des business unit d’Orléans et de Lille (archivage, printing et routage) Directeur FM Editique

DATASQUARE - Directeur commercial, Marketing & Communication (Direction générale) - Paris Directeur Commercial & Marketing  Définition, déclinaison de la stratégie commerciale et développement du business, suivi du portefeuille et du budget, Responsabilités P&L, animation d’une équipe (customer services) en b2b,  Définition et mise en oeuvre de plans de recrutements, de la rémunération, mise en place d’outils d’aide à la vente (Méthodologies commerciales, Audits CRM