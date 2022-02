Esther BALLOT

Bibliothèque Du Pays De Gueugnon - Fonctionnaire (Autre)

Gueugnon

J'ai fait un CES à la Bibliothèque en 1996-1997 puis j'y suis revenue en 1999. J'y ai été embauchée en 2000 et titularisée en 2001. Je m'occupe du bibliobus. C'est un travail passionant notamment l'accueil des classes. Les élèves viennent dans le Bibliobus par petit groupe et je leur raconte des histoires. C'est un moment très convivial et festif.