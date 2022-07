Fernand LOUBAYERE

Chateaugiron

J'ai fait le secondaire de ma sixième à la seconde et ensuite je me suis engagé dans la marine nationale le 08 octobre 1962.Après de 1963 à 1983,j'ai fait une carrière involontaire dans les sous-marins classiques et nucléaires:j'ai été pris d'office;je totalise 14000 heures de plongée environ.Je suis médaillé militaire...Je suis breveté supérieur technique (échelle 4) . etc...