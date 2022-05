Franck VERDELET

Societe De Tir Sportif - Section Tir A L'arc - Responsable général, responsable de l'équipe d'entraînement (Direction générale)

Dieuze

Entraîneur compétition (suivi personnalisé, préparation de programmes d'entrainement individualisés et adaptés aux niveaux et objectifs de chaque compétiteur). accueil et animation de groupes (associations, comités d'entreprises, centres spécialisés, etc...) dans le cadre de journées de découverte des différentes disciplines du tir sportif (section tir à l'arc).