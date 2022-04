François GERMAIN

Strasbourg

De 67 à 68 Para-club du polygone. premiers sauts du dragon, ensuite du Pilatus. Avec parachute à fente, le pied ! surtout pour "taper" le centre de la cible ! et puis de 72 à 76, école de pilotage : pilote privé, laché en solo le 17 mai 76 sur un MS 880 (une date et un grand moment de "solitude et de liberté" qui ne s'oublient pas ! )