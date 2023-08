Solev Sa - Technicien (Technique)

Martel

Technicien Coloriste Reproduction de coloris à l’œil pour l’emballage cosmétique, flacons verre, plastique, et sur métallisation. Utilisation de pigments, pigments semi-transparent et colorants, vernis UV et PU. Applications a l’aide de pistolets. Rectifications de formule. Coupage et étude colorimétrique de pigments, pigments semi-transparent et colorants.