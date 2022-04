Notre dame de riez

Mes meilleurs vacances, dans un camping familial, avec de vieux habitués tous sympas, Pascal et Tony les 2 patrons des mecs supers sympas et des soirées mémorables animées par Pascal tous les soirs. Vraiment un super camping, dommage loin de la mer et le temps pas toujours top en vendée... mais des vacances d'enfer épuisantes certes mais gravées ...