Woluwe saint lambert

Tout le monde me connaissait surtout comme sportif avec deux trois coupes remportées dont certaines trônent toujours dans l'armoire à trophées. J'y ai acquis l'essentiel et même le superflux, à cette époque je faisais du rap et j'ai pas mal animé les fêtes de l'école tant dans la danse que dans le champ avec mes potes Dino, Quentin, Samir et Dominique.