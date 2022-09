ECOLE BOURG NEUF - Mont de marsan depuis la maternelle jusqu'au CM2, je me souviens surtout de mes maîtresses de CM, Mme Payet et Mlle Laroque et de ma meilleure copine d'alors, Dominique Sourigues et nous sommes toujours copines même si nous ne voyons pas souvent...

Lycée Charles Despiau - Mont de marsan de la 6° à la 3°, puis je suis rentrée à l'école normale de mont de marsan (aujourd'hui IUFM) et je suis revenue au lycée pour suivre la terminale et passer mon bac L (à l' E.N., il n'y avait qu'une section D, trop fort pour moi...)

ANTENNE IUFM DES LANDES - Mont de marsan entrée en 69 à la fin de la 3° (l'IUFM était alors appelée Ecole Normale) , passé mon bac au lycée Despiau section littéraire et effectué 2 ans comme élève maîtresse à l'Ecole Normale) sortie en 74 et nommée pour un an à Mont de Marsan (école de Saint Médard en CM2) puis à Ste Eulalie en born où j'ai enseigné depuis 1 975 jusqu'en 2011, date à laquelle j'ai pris ma retraite

Ecole De St Médard - Enseignant - Mont de marsan C'était mon premier poste à la sortie de l' Ecole Normale et j'enseignais en CM2, dans un préfabriqué avec des collègues très sympas qui ont bien entouré la débutante que j'étais .