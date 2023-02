En 68, ça a décoiffé les profs de voir que la sage "Prix d'excellence" que j'étais prenait la tête du Comité d'Action Lycéen. Je n'ai pas cessé d'être rebelle, et je vis toujours avec Bernard, autre éminent membre de ce CAL.

Clermont ferrand

Quatre ans de fêtes, d'examens réussis et de délires entre associations d'étudiants. ... Je faisais partie du Conseil de gestion de la fac, j'ai aussi animé quelques grèves sympas, celles de février, au moment des partiels et des premières neiges. Tout ceci a fait d'excellents diplômés, puisqu'on a tous trouvé du boulot en sortant. Les temps changent! Et le droit sert toute la vie!