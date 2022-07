Mes parent avaient la garde des clés des terrains de tennis et je m'y suis mis à l'époque. J'aurais du continuer...

Président 2005/2006 puis Vice Président ensuite. Il faut savoir laisser sa place aux autres afin de faire moins de choses, mais les faire bien, et voir nos remplaçants bousiller tout ce qu'on a eu du mal à construire.............

Beauvais

Chargé du chapitre sur la mémoire du travail de la terre (Potiers,Briquetiers, laboureur, cultivateurs...) et de la vie d'autrefois dans les villes et les campagnes, et la mémoire de ceux qui se sont battus pour la liberté. Gros travail de mémoire avec les écoles, collèges.....