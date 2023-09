Maternelle et 12e

de 2 fois la 10e (CE1) à la 7e (CM2) Un des plus turbulents (1966-1970)

de la 6e à la seconde (1970-1975) Le plus fort en math Parmi les plus nuls dans les autres matières

Clermont ferrand

La 1ere, puis 2 fois la terminale (1975-1978) Elu au Conseils d'Administration et Président des élèves du Lycée (1976-1977) puis Math sup et Math spé (1978-1980)