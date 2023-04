Gabriel LAMPS

Saint avold

De septembre 75 à décembre 75, j'ai fais mes classes au Quartier le Picq et j'ai passé les permis VL et Pl puis le TC Entre Janvier 76 et septembre 76, j'étais affecté à la batterie de commandement et de services (BCS)je conduisais le bus de ramassage scolaire du régiment. mon meilleur copain, pilote de char était Michel Jaulin