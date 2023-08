Élèves de bons résultats champions du Lyonnais en 48 kilos au sein de ce club en 1961 et 1962 et 5eme au championnat de France à Lille .Champion de France par équipes 1962. La ville de Lyon nous décernera la médaille d'argent de l'Office municipal de Lyon pour le titre de champion France de lutte par équipes.

Lyon

Élèves de la ceinture blanche à la ceinture noire. À cette époque nous ne faisions pas la course à la ceinture noire comme c'est le cas aujourd'hui, c'est un prof qui nous envoyait et souvent nous y allons en traînant les pieds car pour nous la ceinture avait aucune importance elle tenait simplement le kimono. D'ailleurs à cette époque il y avait 3 ceintures. La blanche, et trois ceintures marrons