cours moyen avec le Frère Laboix, et le frère Hilde pour le Certif Pour les plus petits le prof était le Frère Martin. De souvenir de copains, Roland Tricod, Roiron, Favari, Lacroix ,Jorkera, Blanc,

Snav - Chaudronnier (Technique)

Venissieux

Début par l'école d'apprentissage avec Mr Chareyre et Malcles 2 profs meilleur ouvrier de France ,non commentaire sur l'éducation rigoureuse . Ecole de 3 ans vers CAP de chaudronnier Cap de soudeur puis Chaudronnier métaux léger alu et ensuite sur cuivre. Cours supplémentaire de traçage a l'école des métiers des Tchécoslovaques. Et en plus 2 ans , le brevet professionnelle a la Martinière.Lyon