Gilles ANDRIVET

Société Générale - Guichetier, caissier, portefeuille, titres ... (Autre) - VINCENNES Pas encore d'informatique en agence, un téléphone sur le bureau du chef, des milliers de chèques, d'effets de commerce à pointer, chiffrer, vérifier. Des machines à écrire collector, une Monroe à manivelle, les mécanos devant leur Nationale, leur chiffrier et leur pétrin. Un vieux Mab 7,65 pour aller en ville, et l'édition du journal local, "la Vie de Château". Et Sosso, et Stéphane.

Société Générale - RGA (Ressources humaines) - CHATOU Après Classe V, muté de l'autre côté de Paris. Superbe agence, super copains R (RCP et RCC) et surtout super équipe, tant à la GA que dans les agences. Ce qu'il fallait pour atterrir de mes années de militantisme syndical et politique. Des souvenirs et des photos de bouffes d'agence qui finissaient à pas d'heure. Et des rencontres qui marquent.

Société Générale - Responsable Marketing (Marketing) - SAINT GERMAIN EN LAYE Agence et quartier classieux. Beaucoup plus de monde, mon cercle d'amis se ressert. Souvenirs d'une place Rouge et de vrais potes ( service International ). C'est la grande époque de la segmentation des portefeuilles ! J'y retrouverais une cliente ANDRIVET (très âgée) qu'on croyait disparue. Une pensée pour Séverine CARIA, stagiaire marketing qui se crashera le 17/09/98 sur la route de sa banlieue

Société Générale - Directeur d'Agence (Commercial) - LE HAVRE Grand écart professionnel : quartier populaire et clientèle de p'tits com'. Une poignée de braves (ceux et celles du bureau B, l'agence Aristide Briant) ont su rendre ces 4 années plus qu'intéressantes et chaleureuses. Je les aimais bien. J'en garde un vrai souvenir. Quelques amitiés sur le groupe du Havre, les autres Directeurs(trices) d'agence et à Meyer.

Société Générale - Contrôleur de gestion (Contrôle de gestion) - CHARTRES Le grand moment de cette affectation reste la bascule du franc vers l'euro, les réunions interbancaires dans le bureau du gouverneur, et l'armée française en faction devant l'agence pendant la livraison des malles pleines d'euros, de pièces et de billets !