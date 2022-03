Chalon sur saone

ecole maternelle de l'est de 1950 à 1952.Elève. ecole de l'est filles de 1952à1960 .Elève. ecole mènagère de l'est (couture) de 1960 à 1962 .Elève. ecole de plain air à vaudebarrier de 1956 à 1958 .Elève.