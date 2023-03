Guillaume SCIARD

Années enchanteresses où à partir de la 5ème je fus un excellent élève après avoir failli redoubler ma sixième.Toutefois persécuté par quelques cons que je ne désire en aucun cas revoir à cause d'un côté féminin non dissimulé(premiers changement difficiles de la puberté dans une école composée uniquement de garçons eux mêmes perturbés!)

Année délicieuse grâce au soutien et à l'affection d'un merveilleux professeur de Français qui m'a fait découvrir les plaisirs de la lecture et de littérature !

classe seconde c ait subit les affres de cet horrible Monsieur Touillet qui n'a pas réussi à me dégoûter des mathématiques . Par contre ai été brouillé à vie avec la Physique !

Très perturbé par une homosexualité de plus en plus envahissante. Ai réussi, malgré une angoisse permanente, mon bac mais sans la mention bien que j'aurais dû avoir

Paris

Ai raté ma deuxième année de DEUG et mon AP à Sciences-Po à cause de cette perturbation insistante que je n'ai "domestiquée" que vers mes 30 ans ! Ce sera le seul redoublement de ma vie étudiante et l'échec à Science-Po me cuit encore car j' ai raté de très peu et j'avais largement les capacités d'avoir le diplôme ! Donc DESS de commerce extérieur en 1985.