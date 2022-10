Guillaume SIMON

Stage de fin d'IUT sur lequel, avec Cyril, nous avons mis en place le 1er portail web d'EASII avec création de devis en ligne. Durant l'été, salarié occupé à diverses tâches quotidiennes d'informaticien (programmation, maintenance, etc.).

Stage informatique qui consistait à créer le site web de la sucursalle de Matel France (luminaires néon) et à mettre en réseau les différents postes avec un serveur.

Département Informatique Insa Lyon - Ingénieur informaticien (Informatique)

Villeurbanne

Travaillait en collaboration étroite avec le responsable informatique du réseau INSA-IF sur la maintenance quotidienne des serveurs, postes de travail et réseau. A initié et réalisé la refonte du réseau câblé en 2002. J'étais à la fois étudiant et salarié sur cette période.