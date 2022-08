Soouvenir de M. Cogez et de M. Coton, instituteurs rigoureux qui m'ont tenu la tête hors de l'eau et ont été particulièrement attentifs

Rennes

Grand souvenir de Monsieur Nouis, Professeur de lettres, de Melle Ecarlate, Professeur de lettres aussi, de M. Renaud, prof d'Italien qui fut très généreux avec moi et sauva mes études. Et des copains d'alors, Philippe, Pierrot, Dédé, Lionel etc.