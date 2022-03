Guy COQUEL

Ordre De Malte France - Responsable Sécurité (Autre)

Paris

Je travail dans l'humanitaire, Responsable sécurité hébergement et réinsertion, je m'occupe de 3 sites sur Paris, ou nous accueillons tous les soirs 100 SDF. J'ai 17 agents de sécurité sous mes ordres, et nous gérons tout ce qui est gardiennage, incendie, technique, réparations etc.