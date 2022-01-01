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Parcours

Parcours entreprise

  • CLINIQUE LA PIGEONNIERE

     -  Dugny

    BONJOUR A TOUS. JE SUIS LE NEVEUX MR GUY HABIBOU DU CREATEUR ET PROPRIETAIRE AVEC NOTRE FAMILLE DE LA CLINIQUE LA PIGEONNIERE A DUGNY : MR MARCEL HABIBOU . J'EN GARDE UN TRES BON SOUVENIR. JE VOUS REMERCIE DE ME CONTACTER PAR E-MAIL SI VOUS AVEZ DES INFORMATIONS SUR CETTE CLINIQUE QUI N'EXISTE P

    1955 - 1971

Parcours scolaire

  • Lycée Michelet

     -  Vanves

    BONJOUR ET MERCI A TOUS SI VOUS M'AVEZ CONNU ENTRE 1962 ET 1969 AU LYCEE MICHELET DE VANVES DE ME CONTACTER SUR MON E-MAIL:guy.habibou1@gmail.com A TRES BIENTOT. GUY HABIBOU

    1962 - 1969

  • Lycée Michelet

     -  Vanves

    BONJOUR ET MERCI A TOUS SI VOUS M'AVEZ CONNU ENTRE 1962 ET 1969 AU LYCEE MICHELET DE VANVES DE ME CONTACTER SUR MON E-MAIL:guy.habibou1@gmail.com A TRES BIENTOT. GUY HABIBOU

    1962 - 1969

  • FACULTE DE SCIENCES ET DE MEDECINE DE PARIS  - Enseignant (Biologie)

     -  Paris

    BIOLOGIEMOLECULAIRE/BIOCHIMIE/BIOPHYSIQUE/ EMBRIOLOGIE/CYTOLOGIE/ HISTOLOGIE....

    1969 - 2012

Parcours militaire

  • CISS NANTES

     -  Nantes

    SERVICE DE SANTE DES ARMEES .PLAN ORSEC DU PREFET .PUIS HOPITAUX MILITAIRES DE L'ILE DE FRANCE.

    1973 - 1974

A propos

GÃ©nÃ©ral

Ma vie aujourd'hui

  • Description

    A CE JOUR JE SUIS RETRAITE . JE FAIS TOUJOURS DES RECHERCHES EN BIOLOGIE MOLECULAIRE COMME A LA FACULTE DE SCIENCES AVEC D'ANCIENS COLLEGUES .
    JE JOUE DU PIANO,FAIT DU SKI,DE L'EQUITATION...

  • Profession :

    PROFESSEUR DE BIOLOGIE EN FACULTE DE SCIENCES

  • Situation familiale :

    divorcÃ©(e)

  • Enfants :

    1

    • Mes goÃ»ts et passions

    Loisirs

    Instruments de musique

    GoÃ»ts musicaux

    Sports

    Lectures

    Fan de

    Voitures

    Animaux

    Voyages

    J'y suis allÃ©(e) :
    AlgÃ©rie - Argentine - Belgique - Chili - Espagne - Ã‰tats-Unis - Ã‰thiopie - Italie - Mauritanie - NigÃ©ria - Porto Rico - RÃ©publique Dominicaine