Guy HABIBOU (HABIBOU) est sur Copains d'avant. Pour le contacter, connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement.
Parcours
Parcours entreprise
-
CLINIQUE LA PIGEONNIERE- Dugny
BONJOUR A TOUS. JE SUIS LE NEVEUX MR GUY HABIBOU DU CREATEUR ET PROPRIETAIRE AVEC NOTRE FAMILLE DE LA CLINIQUE LA PIGEONNIERE A DUGNY : MR MARCEL HABIBOU . J'EN GARDE UN TRES BON SOUVENIR. JE VOUS REMERCIE DE ME CONTACTER PAR E-MAIL SI VOUS AVEZ DES INFORMATIONS SUR CETTE CLINIQUE QUI N'EXISTE P1955 - 1971
Parcours scolaire
-
Lycée Michelet- Vanves
BONJOUR ET MERCI A TOUS SI VOUS M'AVEZ CONNU ENTRE 1962 ET 1969 AU LYCEE MICHELET DE VANVES DE ME CONTACTER SUR MON E-MAIL:guy.habibou1@gmail.com A TRES BIENTOT. GUY HABIBOU1962 - 1969
-
Lycée Michelet- Vanves
BONJOUR ET MERCI A TOUS SI VOUS M'AVEZ CONNU ENTRE 1962 ET 1969 AU LYCEE MICHELET DE VANVES DE ME CONTACTER SUR MON E-MAIL:guy.habibou1@gmail.com A TRES BIENTOT. GUY HABIBOU1962 - 1969
-
FACULTE DE SCIENCES ET DE MEDECINE DE PARIS - Enseignant (Biologie)- Paris
BIOLOGIEMOLECULAIRE/BIOCHIMIE/BIOPHYSIQUE/ EMBRIOLOGIE/CYTOLOGIE/ HISTOLOGIE....1969 - 2012
Parcours militaire
-
CISS NANTES- Nantes
SERVICE DE SANTE DES ARMEES .PLAN ORSEC DU PREFET .PUIS HOPITAUX MILITAIRES DE L'ILE DE FRANCE.1973 - 1974
A propos
GÃ©nÃ©ral
-
PrÃ©nom Nom :Guy HABIBOU (HABIBOU)
-
Vit Ã :
CLAMART, France
-
NÃ© le :
3 mars 1950 (73 ans)
Ma vie aujourd'hui
Description
A CE JOUR JE SUIS RETRAITE . JE FAIS TOUJOURS DES RECHERCHES EN BIOLOGIE MOLECULAIRE COMME A LA FACULTE DE SCIENCES AVEC D'ANCIENS COLLEGUES .
JE JOUE DU PIANO,FAIT DU SKI,DE L'EQUITATION...
Profession :
PROFESSEUR DE BIOLOGIE EN FACULTE DE SCIENCES
Situation familiale :
divorcÃ©(e)
Enfants :
1
Mes goÃ»ts et passions
Voyages
-
Guy HABIBOU (HABIBOU) a ajoutÃ© FACULTE DE SCIENCES ET DE MEDECINE DE PARIS Ã son parcours scolaire
-
Guy HABIBOU (HABIBOU) a ajoutÃ© Lycée Michelet Ã son parcours scolaire
-
Guy HABIBOU (HABIBOU) a ajoutÃ© Lycée Michelet Ã son parcours scolaire
-
-
-
-
Guy HABIBOU (HABIBOU) a ajoutÃ© CISS NANTES Ã son parcours militaire
-
Guy HABIBOU (HABIBOU) a ajoutÃ© CLINIQUE LA PIGEONNIERE Ã son parcours professionnel