Hugues GOSSON

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Parcours
Parcours scolaire
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Lamoricière- Oran
6EME A SECONDE : LATIN GREC ANGLAIS MATHS1949 - 1954
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Lycée Duhodat- Nimes
DE LA 2EME A L'ANNEE DE PREPARATION AUX ECOLES D'INGENIEURS CONCOURS B (ARTS ET METIERS, ETC..) OBTENU CAPS, BEI (BAC PRO ACTUELLEMENT), BAC TECHNIQUE, BAC MATHS TECHNIQUE, ANNEE DE PREPARATION A L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET METIERS (ENSAM)1955 - 1959
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Lycée Paul Langevin- Suresnes
PREPARATION AU BTS EN ELECTRONIQUE : OBTENTION AVEC MENTION1959 - 1961
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University Of South Africa Unisa- Johannesburg
Bachelor of Business Economics1971 - 1974
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Essec - Management General International- La défense
MASTER PRO 21986 - 1987
Parcours entreprise
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Matra - Technicien Supérieur (Technique)- VELIZY VILLACOUBLAY
TECHNICIEN SUPERIEUR EN ELECTRONIQUE AU DEPARTEMENT ETUDES SATELLITES : RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT : CALCULS, REALISATION ET INSTALLATION SUR SATELLITE D'UN APPAREIL POUR MESURER LA VITESSE DE SEPARATION ENTRE UN SATELLITE ET SON INTERETAGE1962 - 1965
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Sodetra - Cadre technique (Technique)- Papeete
DETACHE AUPRES DU CEA-DAM : RESPONSABLE DU SERVICE MAINTENANCE DU DEPARTEMENT DES MESURES DU CEA-DAM : SUPERVISION 60 TECHNICIENS ET INGENIEURS - PLUSIEURS MILLIARDS DE FRANCS D'EQUIPEMENTS EN CHARGE1965 - 1968
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SEEEE - Cadre technique (Technique)- Leiden
DETACHE AUPRES DE L'AGENCE SPATIALE EUROPEENNE A NOORDWIJCK ANN ZEE : CHEF DE LA SECTION DU VIDE DU DEPARTEMENT ESSAIS D'ENVIRONNEMENT1969 - 1971
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SODETEG - Cadre technique (Technique)- Pretoria
DETACHE AUPRES DU CNES A LA STATION DE POURSUITE DE SATELLITES DU CNES A PAARDEFONTEIN (50 KMS DE PRETORIA) : RESPONSABLE MAINTENANCE, ETUDES NOUVELLES ET MODIFICATIONS1971 - 1974
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SODETEG - Cadre technique (Technique)- Luanda
DETACHE AUPRES DE LA THOMSON-CSF AU DEPARTEMENT CROTALE : ADJOINT AU CHEF DE MISSION AU NORD DE L'ANGOLA A CABINDA (PENDANT LA GUERRE) ET RESPONSABLE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE + FORMATION OFFICIERS (LES CAPITAINES QUI ONT FAIT LA REVOLUTION AVEC LE COMMANDANT OTELLO DE CARVAILLHO)1974 - 1975
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Thomson-csf - Responsable de la Formation (Ressources humaines)- Fleury les aubrais
DETACHE AUPRES DE LA THOMSON-CSF DVISION SYSTEMES ELECTRONIQUES CROTALE - FORMATION D'OFFICIERS PAKISTANAIS PENDANT 6 MOIS (8 FORMATEURS)1976 - 1976
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Thomson-csf - Directeur de la formation (Ressources humaines)- Tripoli
ADJOINT AU DIRECTEUR DE L'ECOLE D'HELICOPTERES DEVANT FORMER DES OFFICIERS LYBIENS (THESE INGENIEUR : FORMATION PROFESSIONNELLE AUPRES DES JEUNES NATIONS - CREATION CONCEPT FORMATION PAR OBJECTIFS) SUPERVISION DE 15 INSTRUCTEURS DE L'ARMEE DE L'AIR FRANCAISE ET CREATION SANS AUCUN SUPPORT DE COURS EXISTANT DE COURS DE PHYSIQUE, CHIMIE, MATHS, ETC...1976 - 1978
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Thomson-csf - Chef de mission (Technique)- Le caire
MUTE A THOMSON-CSF DSE A BAGNEUX - CHEF DE MISSION EN EGYPTE D'UN CONTRAT DE 8 GF : 3 BATAILLONS CROTALE, 700 MISSILES, MAINTENANCE JUSQU'AU 4EME DEGRE (COMPOSANTS) SIMULATEUR OPERATIONNEL A LA BASE MILITAIRE D'ALEXANDRIE ; 3 BASES OPERATIONNELLES DANS LE DESERT, UNE DE MAINTENANCE MISSILES A HELOUAN, UNE DE MAINTENANCE ELECTRONIQUE ET RELATIONS AVEC MINISTRE DE LA DEFENSE - 80 % DE REUSSITE TIRS1978 - 1986
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Thomson-csf - Chef de deux Services (Ressources humaines)- Fleury les aubrais
CHEF DES SERVICES SOUTIEN SITES (LOGISTIQUE ET SERVICE INDUSTRIEL)ET ASSISTANCES TECHNIQUES CROTALE - 300 TECHNICIENS ET INGENIEURS (EMBAUCHES, FORMATION, FORMALITES DEPART, LOGISTIQUE DES FAMILLES SUR SITES)1986 - 1988
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THOMSON FIELDS INTERNATIONAL - Directeur des Opérations (Direction générale)- Versailles
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT ET DIRECTEUR DES OPERATIONS CREATION D'UNE FILIALE DE THOMSON A GUERNESEY (OFF-SHORE : PRIX DE VENTE DIVISE PAR 2) PERMETTANT DE FOURNIR DES COMPETENCES(PERSONNELS A EXPATRIER) A L'ETRANGER AUSSI BIEN A THOMSON QU'A D'AUTRES GROUPES FRANCAIS ET ETRANGERS1989 - 1992
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Thomson-csf Division Sdc (92220 Bagneux) - Responsable Maîtrise d'Oeuvre sur Site (Autre)- Bagneux
CONTRAT BRAVO : FREGATES TAIWAINAISES : REPRESENTANT THOMSON-CSF A TAIWAN DU CONTRAT ET MAITRE D'OEUVRE DE REALISATION DE LA FABRICATION DES 6 FREGATES A TAIWAN : 50 TECHNICIENS ET INGENIEURS - 8 GF NOMBREUSES MISSIONS A TAIWAN POUR TRANFERT TECHNO AVANT DEBUT INTEGRATION - CLIENT DECIDE DE CHANGER LE CONTART ET DE FAIRE FABRIQUER LES FREGATES A LORIENT - JE REFUSE DE DIRIGER CETTE INTEGRATION1992 - 1993
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Thomson-csf Ncs - Secrétaire Général (Direction générale)- Bagneux
1994 - 1995 SECRETAIRE GENERAL 1995 - OCT 1996 DIRECTEUR INFORMATIQUE OCT 1996 A CE JOUR RETRAITE1994 - 1996
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HORUS EXECUTIVE - Président Directeur Général d'une Holding et Président du Directoire (Direction générale)- Boulogne billancourt
APPELE PAR UN EX DG DE THOMSON CSF POUR CREER ET DIRIGER (DG ET PRESIDENT DU DIRECTOIRE) UNE SA DE 20 MF DE CAPITAL REUNISSANT LES ACTIVITES DE 3 SA DANS LE DOMAINE DE LA PHOTO SATELLITAIRE ET DES RESSOURCES DURABLES (PERMETTANT ENTRES AUTRES UNE RESOLUTION D'IMAGE DE 1 CM. J'AI CREE AVEC SUCCES CETTE HOLDING QUE J'AI AUSSI FAIT DISSOUDRE 1AN APRES VU LES AGISSEMENTS DE CERTAINS DES DG DES 3 SA2001 - 2001
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Hc3 - Gérant SARL (Direction générale)- Sainte maxime
CREATION D'UNE SARL DONT L'OBJET SOCIAL DANS LE DOMAINE DE L'AUDIO VIDEO EST DE CONCEVOIR ET D'INSTALLER CLEFS EN MAIN DES SALLES DE CINEMA PRIVEES D'EXCEPTION (ACOUSTIQUE, EQUIPEMENTS DE PROJECTION VIDEO PRO, AUDIO PRO, DECORATION DE TOUS STYLES DONT ART DECO AVEC LA COLLABORATION D'UN PEINTRE DE FAUX BOIS SORTANT MAJOR DE L'ECOLE VAN DEN KELLER DE BRUXELLES - hc3.homecinema2004 - 2015
Parcours club
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LIONS CLUB COEUR DU GOLFE- Sainte maxime 2005 - 2018
A propos
Général
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Prénom Nom :Hugues GOSSON
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Vit à :
83120 SAINTE MAXIME, France
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Né le :
14 juin 1939 (82 ans)
Ma vie aujourd'hui
Description
Mettre message sur mon Mél
Profession :
Retraité actif : Gérant SARL
Situation familiale :
marié(e)
Enfants :
2
Mes goûts et passions
Voyages
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Hugues GOSSON a ajouté Essec - Management General International à son parcours scolaire
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Hugues GOSSON a ajouté University Of South Africa Unisa à son parcours scolaire