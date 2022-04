Hugues GOSSON

Matra - Technicien Supérieur (Technique) - VELIZY VILLACOUBLAY TECHNICIEN SUPERIEUR EN ELECTRONIQUE AU DEPARTEMENT ETUDES SATELLITES : RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT : CALCULS, REALISATION ET INSTALLATION SUR SATELLITE D'UN APPAREIL POUR MESURER LA VITESSE DE SEPARATION ENTRE UN SATELLITE ET SON INTERETAGE

Sodetra - Cadre technique (Technique) - Papeete DETACHE AUPRES DU CEA-DAM : RESPONSABLE DU SERVICE MAINTENANCE DU DEPARTEMENT DES MESURES DU CEA-DAM : SUPERVISION 60 TECHNICIENS ET INGENIEURS - PLUSIEURS MILLIARDS DE FRANCS D'EQUIPEMENTS EN CHARGE

SEEEE - Cadre technique (Technique) - Leiden DETACHE AUPRES DE L'AGENCE SPATIALE EUROPEENNE A NOORDWIJCK ANN ZEE : CHEF DE LA SECTION DU VIDE DU DEPARTEMENT ESSAIS D'ENVIRONNEMENT

SODETEG - Cadre technique (Technique) - Pretoria DETACHE AUPRES DU CNES A LA STATION DE POURSUITE DE SATELLITES DU CNES A PAARDEFONTEIN (50 KMS DE PRETORIA) : RESPONSABLE MAINTENANCE, ETUDES NOUVELLES ET MODIFICATIONS

SODETEG - Cadre technique (Technique) - Luanda DETACHE AUPRES DE LA THOMSON-CSF AU DEPARTEMENT CROTALE : ADJOINT AU CHEF DE MISSION AU NORD DE L'ANGOLA A CABINDA (PENDANT LA GUERRE) ET RESPONSABLE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE + FORMATION OFFICIERS (LES CAPITAINES QUI ONT FAIT LA REVOLUTION AVEC LE COMMANDANT OTELLO DE CARVAILLHO)

Thomson-csf - Responsable de la Formation (Ressources humaines) - Fleury les aubrais DETACHE AUPRES DE LA THOMSON-CSF DVISION SYSTEMES ELECTRONIQUES CROTALE - FORMATION D'OFFICIERS PAKISTANAIS PENDANT 6 MOIS (8 FORMATEURS)

Thomson-csf - Directeur de la formation (Ressources humaines) - Tripoli ADJOINT AU DIRECTEUR DE L'ECOLE D'HELICOPTERES DEVANT FORMER DES OFFICIERS LYBIENS (THESE INGENIEUR : FORMATION PROFESSIONNELLE AUPRES DES JEUNES NATIONS - CREATION CONCEPT FORMATION PAR OBJECTIFS) SUPERVISION DE 15 INSTRUCTEURS DE L'ARMEE DE L'AIR FRANCAISE ET CREATION SANS AUCUN SUPPORT DE COURS EXISTANT DE COURS DE PHYSIQUE, CHIMIE, MATHS, ETC...

Thomson-csf - Chef de mission (Technique) - Le caire MUTE A THOMSON-CSF DSE A BAGNEUX - CHEF DE MISSION EN EGYPTE D'UN CONTRAT DE 8 GF : 3 BATAILLONS CROTALE, 700 MISSILES, MAINTENANCE JUSQU'AU 4EME DEGRE (COMPOSANTS) SIMULATEUR OPERATIONNEL A LA BASE MILITAIRE D'ALEXANDRIE ; 3 BASES OPERATIONNELLES DANS LE DESERT, UNE DE MAINTENANCE MISSILES A HELOUAN, UNE DE MAINTENANCE ELECTRONIQUE ET RELATIONS AVEC MINISTRE DE LA DEFENSE - 80 % DE REUSSITE TIRS

Thomson-csf - Chef de deux Services (Ressources humaines) - Fleury les aubrais CHEF DES SERVICES SOUTIEN SITES (LOGISTIQUE ET SERVICE INDUSTRIEL)ET ASSISTANCES TECHNIQUES CROTALE - 300 TECHNICIENS ET INGENIEURS (EMBAUCHES, FORMATION, FORMALITES DEPART, LOGISTIQUE DES FAMILLES SUR SITES)

THOMSON FIELDS INTERNATIONAL - Directeur des Opérations (Direction générale) - Versailles DIRECTEUR GENERAL ADJOINT ET DIRECTEUR DES OPERATIONS CREATION D'UNE FILIALE DE THOMSON A GUERNESEY (OFF-SHORE : PRIX DE VENTE DIVISE PAR 2) PERMETTANT DE FOURNIR DES COMPETENCES(PERSONNELS A EXPATRIER) A L'ETRANGER AUSSI BIEN A THOMSON QU'A D'AUTRES GROUPES FRANCAIS ET ETRANGERS

Thomson-csf Division Sdc (92220 Bagneux) - Responsable Maîtrise d'Oeuvre sur Site (Autre) - Bagneux CONTRAT BRAVO : FREGATES TAIWAINAISES : REPRESENTANT THOMSON-CSF A TAIWAN DU CONTRAT ET MAITRE D'OEUVRE DE REALISATION DE LA FABRICATION DES 6 FREGATES A TAIWAN : 50 TECHNICIENS ET INGENIEURS - 8 GF NOMBREUSES MISSIONS A TAIWAN POUR TRANFERT TECHNO AVANT DEBUT INTEGRATION - CLIENT DECIDE DE CHANGER LE CONTART ET DE FAIRE FABRIQUER LES FREGATES A LORIENT - JE REFUSE DE DIRIGER CETTE INTEGRATION

Thomson-csf Ncs - Secrétaire Général (Direction générale) - Bagneux 1994 - 1995 SECRETAIRE GENERAL 1995 - OCT 1996 DIRECTEUR INFORMATIQUE OCT 1996 A CE JOUR RETRAITE

HORUS EXECUTIVE - Président Directeur Général d'une Holding et Président du Directoire (Direction générale) - Boulogne billancourt APPELE PAR UN EX DG DE THOMSON CSF POUR CREER ET DIRIGER (DG ET PRESIDENT DU DIRECTOIRE) UNE SA DE 20 MF DE CAPITAL REUNISSANT LES ACTIVITES DE 3 SA DANS LE DOMAINE DE LA PHOTO SATELLITAIRE ET DES RESSOURCES DURABLES (PERMETTANT ENTRES AUTRES UNE RESOLUTION D'IMAGE DE 1 CM. J'AI CREE AVEC SUCCES CETTE HOLDING QUE J'AI AUSSI FAIT DISSOUDRE 1AN APRES VU LES AGISSEMENTS DE CERTAINS DES DG DES 3 SA