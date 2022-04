Lens

6eme et 5eme B dans cet classe il y avait Isabelle Bajinski, Vanessa Degremont, Lydie Marta, Marie Labuche, Cindy Vanespenne, Angelique Hutin, Mickael Bosh, Sebastien Tronet, Ludovic Delhaye, Ingrid Bonnard, Christel Bapts, Rachelle danis ect.... ( commence l'adolescence!!! ou on joue les grands et kon recolte le fruit de nos conneries lol